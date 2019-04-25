هكذا أحرج قرقاش قطر

وجه وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أنور قرقاش، رسالة إلى النظام القطري، منتقدا محاولات حكومة تميم الهروب إلى الأمام، وإظهار عدم تأثره بالمقاطعة العربية.
وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهروب إلى الأمام والإدعاء بأنك بخير ولا تعاني من عزلة من حيّل السياسة القديمة والمكشوفة."
وتابع الوزير الإماراتي: "مسار يائس تختاره حين تعجز عن معالجة أزمتك وتعتقد أن كثرة التجوال بديل فشل تدبيرك وتتوهم أن صوت إعلامك يعوّض إخفاقك، تختار الهروب؛ لاعتقادك أنه أسهل من المراجعة والعلاج."
واندلعت أزمة المقاطعة الخليجية لدويلة قطر، بعد ثبوت تمويل تنظيم الحمدين للإرهاب في المنطقة العربية.
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