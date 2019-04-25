شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات «الوفاق» تتساقط.. وحفتر يعزز لحسم المعركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)

فيما عزز الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قواته وأسلحته الثقيلة لحسم معركة تحرير طرابلس من المليشيات الإرهابية، أعلن إسقاط طائرة جديدة تابعة لقوات حكومة الوفاق، حاولت شن غارة جوية على قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.

وهذه الطائرة هي الثانية التي يسقطها الجيش الليبي (الثلاثاء) بعدما أعلن في وقت سابق أن قواته تمكنت من إسقاط طائرة حربية تابعة للوفاق حاولت قصف قاعدة الجفرة، والثالثة منذ بدء العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

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وتعتبر قاعدة الوطية الجوية، التي تبعد عن العاصمة نحو 140 كيلومترا، واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، ويتخذها الجيش الليبي منطلقاً لطائراته التي تقصف مواقع المليشيات المسلحة ومعاقل الإرهابيين في طرابلس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري صدور أوامر من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة والمنطقة الغربية.

وكان المدعي العام العسكري اللواء فرج الصوصاع أصدر أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع مليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش، وقال: «أمر القبض جاء بالنظر إلى الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية والتشكيلات والتنظيمات غير المشروعة داخل ليبيا»، متهماً المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق بتوفير الدعم المادي والغطاء السياسي للجماعات الإجرامية.