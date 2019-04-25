شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم الانتحاريين فجر نفسه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كولومبو)

كشف نائب وزير الدفاع في سريلانكا روان ويجيواردين أن زعيم الجماعة المتطرفة المتورطة في التفجيرات نفذ هجوما انتحاريا في فندق «شانغريلا» في العاصمة. وقال خلال مؤتمر صحفي أمس إن الانتحاريين الذين نفذوا الهجمات ينتمون لفصيل منشق عن جماعة متطرفة. وأضاف أن المفجرين ينتمون لفصيل انشق عن جماعة التوحيد الوطنية، وأوضح أن قائد هذا الفصيل نفذ هجوما انتحاريا على فندق شانغريلا، مضيفا أن السلطات تجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كان ثمة أشخاص آخرون منتمون لهذا الفصيل. وأعلن أن التحقيقات لا تقتصر على المفجرين الانتحاريين فقط، لافتا إلى أن أحد منفذي التفجيرات درس في بريطانيا وأستراليا.

يذكر أن «داعش» تبنى الهجمات الدامية، وأعلن في بيان أسماء ما قال إنهم الانتحاريون «السبعة» الذين نفذوا الهجمات.

لكنه نشر لاحقا تسجيلا مصورا على موقع وكالة أعماق يظهر فيه 8 مهاجمين، 7 منهم ملثمون، يعلنون البيعة لزعيم التنظيم أبوبكر البغدادي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.