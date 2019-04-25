شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يدمر ثكنات المليشيا في صعدة.. والحوثي يصعّد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس (الأربعاء) غرفة اتصالات متطورة ومخزن أسلحة للمليشيات كانت مخبأة في جبال ابن عريج بمديرية ساقين في محافظة صعدة. ووفقاً لمصادر عسكرية يمنية فقد قتل العشرات من عناصر المليشيا الذين كانوا يتواجدون في المخبأ.

ونقلت المصادر عن شهود عيان قولها إن انفجارات عنيفة شهدتها المنطقة وتصاعد أعمدة الدخان ظل لفترة طويلة. من جهة أخرى، ذكر مصدر عسكري يمني في الحديدة أن المليشيا الحوثية دفعت بتعزيزات كبيرة نحو مديريتي التحيتا وحيس جنوبي محافظة الحديدة في خطوة وصفت بأنها تأخذ منحى التصعيد الخطير. وقال مصدر عسكري إن تعزيزات المليشيا وصلت إلى منطقة ظمي جنوبي مديرية حيس وباشرت في استحداثات ونقاط، ويتزامن ذلك مع إحباط قوات الجيش الوطني هجوماً هو الأعنف على مديريتي التحيتا والدريهمي جنوبي الحديدة ومدينة الصالح شرقي مدينة الحديدة استخدمت فيها القذائف والرشاشات والمدافع.

من جهة أخرى، تمكنت المقاومة اليمنية في محافظة البيضاء أمس من تحرير موقع الأريل بمديرية الزاهر والتصدي لزحف المليشيا الإرهابي رغم فارق التسلح. ووفقاً لمصدر في المقاومة، لا تزال جثث المليشيا مرمية في الجبال، كما دمر عدد من الآليات المدرعة والدبابات التي دفعت بها إلى مناطق مديرية الزاهر بهدف احتلالها.