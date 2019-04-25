كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يعدم 4 دبلوماسيين بعد فشل القمة مع الرئيس الأميركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير إعلامية بأن فشل القمة الأخيرة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان سبب إعدام 4 مسؤولين من وزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وحسب تقارير يابانية وكورية جنوبية نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن فرقة إعدام قتلت المسؤولين بالرصاص في بيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر، بعد توقف المحادثات بين كيم وترامب في فيتنام، دون اتفاق.

ووفقاً للتقارير، اتهمت كوريا الشمالية المسؤولين الأربعة ببيع معلومات إلى الولايات المتحدة قبل قمة هانوي، ما تسبب في فشلها.

وحسب التقارير، فإن "الأربعة الذين أعدموا، دبلوماسيون من سفارة كوريا الشمالية في هانوي".