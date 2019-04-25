كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يتمسك بالحوار مع إعلان الحرية والتغيير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه من الممكن التوافق على نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير، حيث أن الحوار معها قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة.

وأكد كباشي خلال المؤتمر، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل نقاط الخلاف مع القوى لوضع أسس جديدة، فلا حسابات خسارة وربح في الحوار، حيث أن هدفنا الأول والأخير هو مستقبل السودان.