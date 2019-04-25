كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني يحث المعارضة على العودة للحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المجلس العسكري الحاكم في السودان، اليوم الأربعاء، المعارضة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لتشكيل حكومة انتقالية، وسط توتر داخلي وخارجي، متزايد.

وجاءت الدعوة للاجتماع عبر بيان حمل لهجة تصالحية أشاد فيه العسكريون بدور قوى الحرية والتغيير، منصة المعارضة الرئيسية، في "الثورة"، التي أدت للإطاحة بعمر البشير في 11 أبريل الجاري.

وجاء في البيان أن "المجلس العسكري الانتقالي يُعلن أن أبواب الحوار والمفاوضات مفتوحة أمام رؤية قوى الحرية والتغيير لتحقيق تطلعات الناس، وطموحات الشباب ومطالب الثورة".

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وتأتي الدعوة للحوار الجديدة بعد ثلاثة أيام من انسحاب المعارضة من المفاوضات بسبب انعدام الثقة في العسكريين.

وقال البروفيسور محمد يوسف مصطفى، أحد قادة تجمع المهنيين، إن العودة للمفاوضات ممكنة إذا سحب المجلس 3 من الـ11 عضواً في لجنة التفاوض، يرى المعارضون وجودهم "غير مقبول".

وأشار إلى أن الثلاثة مديرون سابقون في أجهزة الأمن وميليشيات البشير التي كانت تتحرك "خارج مظلة القانون" وهم أتباع للنظام.

وتزايد الضغط الدولي على المجلس العسكري أيضاً، بعد أن حثت دول الاتحاد الأفريقي الثلاثاء السودان على"تحول ديمقراطي" في 3 أشهر، خلال اجتماع عاجل دعت له مصر في القاهرة.