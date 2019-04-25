حصيلة أولية.. سقوط 4 إصابات في التدخل الأمني ضد الأساتذة المتعاقدين في هذه اللحظات

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في فض اعتصام الأساتذة “المتعاقدين” أطر الأكاديميات، أمام مقر البرلمان وسط الرباط.

وحسب شهود عيان، فإن قوات الأمن، استعملت قبل قليل خراطيم المياه والدفع، لمحاولة تفريق الأساتذة المعتصمين أمام المؤسسة التشريعية.

يشار إلى أن الأساتذة الذين يخوضون إضرابا وطنيا، يحتجون في العاصمة الرباط بشكل يومي منذ بداية الأسبوع، غير أن التدخل الأمني اليوم، هو الأول، خلال سلسلة الاحتجاجات الأخيرة.

ويتشبث الأساتذة “المتعاقدون” بمطلب الإدماج المباشر في شلك الوظيفة العمومية، رافضين العودة للتدريس في ظل نظام التوظيف الجهوي.

وخاض الأساتذة “المتعاقدون” اليوم الأربعاء وسط الرباط، أضخم مسيرة لهم منذ انطلاق أزمتهم، متشبتين بالجلوس في العاصمة والتصعيد إلى حين تحقيق مطالبهم.