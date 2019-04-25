تقارير دولية: إيران تحت ضغط شديد مع قرب جفاف عوائدها النفطية

المناطق - وكالات

في قرار مهم وواسع التأثير في السوق وبعد فترة من الجدل قررت الإدارة الأمريكية تشديد العقوبات الاقتصادية على إيران بإلغاء الإعفاءات والتنازلات التي منحت لثماني دول على مدار الأشهر الستة، الأمر الذي يضع الاقتصاد الإيراني تحت ضغط شديد.

وأجمعت تقارير لمؤسسات دولية على أن الدور السعودي سيكون محوريا في الفترة المقبلة، حيث سيتم تعويض كامل الإنتاج الإيراني بعد تفاهمات مع الولايات المتحدة وبقية الشركاء في “أوبك” وخارجها.

وأكد تقرير “وورلد أويل” الدولي أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعدم تجديد الإعفاءات التي تسمح لثماني دول بشراء النفط الإيراني دون مواجهة العقوبات الأمريكية جاء في إطار مواصلة خطة الضغط على إيران بالوصول إلى مستوى الصفر في الصادرات النفطية مطلع أيار (مايو) المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار يحرم النظام الإيراني من مصدر دخله الرئيس ويجبره على تعديل سياساته.

وأعرب التقرير عن ثقة الولايات المتحدة بالسعودية والإمارات وبقية الحلفاء من منتجي النفط الخام وذلك لضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بالقدر الكافي من الإمدادات التي تلبي احتياجات الطلب والاستهلاك العالميين.