الان تتابع وزير الخارجية الأمريكي: تنظيم القاعدة لا يزال لديه القدرة على وضع الولايات المتحدة في خطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 38 دقيقة - 12:54 ص, 25 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن تنظيم القاعدة لا يزال لديه القدرة على وضع الولايات المتحدة في خطر.

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