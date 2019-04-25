شكرا لقرائتكم وفاة قائد العشرية السوداء بالجزائر عبّاس مدني في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الأربعاء، عباس مدني مؤسس ما تسمى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر وقائد العشرية السوداء التي قتل فيها حوالي ربع مليون جزائري في تسعينات القرن الماضي، في مقر إقامته بقطر عن عمر يناهز 88 عاما.

عباس مدني الذي تستضيفه الدوحة وتحميه منذ سنوات، هو "رأس الفتنة والمسؤول الأول عما حصل في الجزائر سنوات التسعينيات إلى يومنا هذا"، هكذا وصفه رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في إحدى تصريحاته السابقة.

ويرى الجزائريون مدني بأنه "الراعي الرسمي للمجازر التي وقعت في الجزائر في عام 1990"، والتي أسفرت عن مقتل حوالي ربع مليون جزائري، والمسؤول الأول عن دخول البلاد في صراع مع الإرهاب حتى الآن.

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برز مدني كواحد من أهمّ وجوه التيار المتطرف التي مارست النشاط الدعوي والسياسي في الجزائر خلال السبعينيات والثمانينيات، متأثرا بالثورة الإسلامية في إيران، حيث دعا إلى منع الاختلاط، ومارس ضغوطا على النساء لارتداء الحجاب، كما طالب بضرورة تعريب المناهج الدراسية والمعاملات الرسمية.

وبعد إقرار التعددية السياسية في البلاد بموجب دستور 1989، أسس عباسي وعدد من رفاقه ما أسموها "الجبهة الإسلامية للإنقاذ"، التي تصدرت بداية التسعينيات نتائج الانتخابات البلدية ثم التشريعية، قبل أن تدخل الحكومة وتوقف المسار السياسي لإنقاذ البلاد من الظلامية وحمايتها، فوجد نفسه في مواجهة العنف المسلح وتوسعت نشاطات الجماعات المتطرفة، لتدخل الجزائر في ذلك الوقت ما عرف بــ"العشرية السوداء".

وفي شهر يوليو من عام 1991، أودعت السلطات عباسي مدني وقيادات أخرى في السجن، فقضى ما يقرب عن 12 عاما بين السجن، والإقامة الجبرية، حتى هروبه إلى الدوحة، بعد إطلاق سراحه في عام 2003، استقر هناك برفقة عائلته، وتحوّل إلى رجل ثريّ، إذ تحدّثت تقارير عن أنه يعيش حياة رغدة، في مبنى فخم بوجوده مع أفراد عائلته، ويتقاضى راتبا يقارب 15 ألف دولار من أمير قطر، كما حصل أحد أحفاده على الجنسية القطرية، وأصبح يلعب مع منتخب قطر لكرة اليد، كما أنّ ابنه الأكبر أسامة عباسي أطلق قناة "المغاربية"، التي تبثّ برامجها من لندن بتمويل قطري ضخم، وتتبنى أجندة حزب "جبهة الإنقاذ الإسلامية"، التي تستهدف قلب الأنظمة في الدول العربية وخصوصا في الجزائر.