السيسى يصل إلى بكين للمشاركة في قمة«الحزام والطريق»

اليوم الجديد
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، في السابعة من مساء اليوم، للمشاركة في قمة "منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي"، التي تعقد يومى 26 و27 أبريل الجاري، بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات حوالي 37 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد.
ويجري السيسي في الخامسة من مساء غدٍ الخميس، مباحثات هامة مع نظيره الصيني "شى جين بينغ"، بقاعة الشعب الكبرى ببكين يعقبها مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني "لي كه تشيانغ"، بدار ضيافة الدولة بالعاصمة الصينية،...
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