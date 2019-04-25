لفت نائب رئيس ​الحكومة​ ​غسان حاصباني​ في تصريح لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن "التوافق سيحصل على إقرار موازنة رشيقة تأخذ بعين الاعتبار ظروف البلد الصعبة، كما في الوقت نفسه تراعي أوضاع الطبقات الفقيرة"، داعياً إلى "عدم تضخيم الأمور والنظر بواقعية إلى ​الوضع الاقتصادي​ ل​لبنان​ الذي يواجه ظروفاً دقيقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: للنظر بواقعية للوضع الاقتصادي للبنان الذي يواجه ظروفا دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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