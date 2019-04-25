الأنباء: جدول اعمال جلسة الحكومة تضمن اتفاقات بين لبنان ودول ومؤسسات عربية

كشفت مصادر نيابية لصحيفة "الأنباء" الكويتية أن "جدول اعمال الجلسة الحكومية تضمن مجموعة من الاتفاقات المشتركة بين ​لبنان​ ودول ومؤسسات عربية واممية مالية وتربوية واقتصادية وطبية، ونقل اعتمادات مالية من احتياطي ​الموازنة​ لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة".

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