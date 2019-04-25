حاتمي: سنوظف كل الوسائل الدفاعیة لمواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي

اكد وزیر الدفاع ال​ايران​ي أمیر حاتمي ان "ايران ترى من حقها استخدام كل الوسائل الدفاعیة لضمان رخاء الشعب ومواجهة ​الارهاب​ الاقتصادي الاميركي"، مشيراً إلى أن "مزاعم ​اميركا​ بشان تصفير صادرات ​النفط​ الايراني لن تتحقق".

ولفت إلى "اننا نرى من حقنا ان نوظف جميع الوسائل الدفاعية من اجل ضمان رخاء الشعب ومواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي كما نعتقد بان الفراغ الناجم عن القرارات الاوروبية ازاء ​واشنطن​ بانها حفّزت على صلافة المسؤولين في ​البيت الابيض​".