اكد وزیر الدفاع الايراني أمیر حاتمي ان "ايران ترى من حقها استخدام كل الوسائل الدفاعیة لضمان رخاء الشعب ومواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي"، مشيراً إلى أن "مزاعم اميركا بشان تصفير صادرات النفط الايراني لن تتحقق".
ولفت إلى "اننا نرى من حقنا ان نوظف جميع الوسائل الدفاعية من اجل ضمان رخاء الشعب ومواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي كما نعتقد بان الفراغ الناجم عن القرارات الاوروبية ازاء واشنطن بانها حفّزت على صلافة المسؤولين في البيت الابيض".
كانت هذه تفاصيل خبر حاتمي: سنوظف كل الوسائل الدفاعیة لمواجهة الارهاب الاقتصادي الاميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.