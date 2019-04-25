وزير خارجية بريطانيا أكد ضرورة الحل السياسي باليمن

لفت وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت إلى أن "خسائر الأرواح في اليمن تؤكد الحاجة إلى حل سياسي لوقف الحرب"، معتبراً أن "تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش" تؤكد بشكل لا لبس فيه الحاجة إلى حل سياسي في اليمن، بعد أن تسبب كلا الطرفين بمقتل 70 ألف شخص من الجانبين، بينهم مدنيين".
وأشار إلى أنه "يجب على جميع الأطراف دعم المشاورات بين الأطراف التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث".
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