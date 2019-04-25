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وزير خارجية بريطانيا أكد ضرورة الحل السياسي باليمن

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لفت وزير الخارجية البريطاني، ​جيريمي هانت​ إلى أن "خسائر الأرواح في ​اليمن​ تؤكد الحاجة إلى حل سياسي لوقف الحرب"، معتبراً أن "​تقارير​ منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" تؤكد بشكل لا لبس فيه الحاجة إلى حل سياسي في اليمن، بعد أن تسبب كلا الطرفين بمقتل 70 ألف شخص من الجانبين، بينهم مدنيين".

وأشار إلى أنه "يجب على جميع الأطراف دعم المشاورات بين الأطراف التي يجريها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ​مارتن غريفيث​".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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