إعلان الحرية والتغيير: تم الاتفاق مع المجلس على تشكيل لجنة لوضع ملامح المرحلة الانتقالية

أكدت قوى ​إعلان الحرية والتغيير​في بيان لها أن "الاجتماع مع ​المجلس العسكري​ الانتقالي في ​السودان​ كان ايجابيا"، مشيرةً إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع ملامح المرحلة الانتقالية ونثمن دور ​القوات المسلحة​ في حماية المدنيين".

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم قد أكد منذ قليل"أننا نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب"، مشيراً إلى "اننا بحثنا الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس الانتقالي".

وفي مؤتمر صحفي له، لفت المتحدث إلى أن "المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما بعضا"، مؤكداً "اننا نعمل سويا على الخروج من الأزمة وبناء السودان"، مشيراً إلى أن "الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة"، مضيفاً: "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث القضايا الخلافية".