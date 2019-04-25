العثماني يخرج “الاتفاق الاجتماعي” من عنق الزجاجة ويستدعي النقابات و”الباطرونا” لتوقيعه

بعد تعثر دام لأشهر، تتجه الحكومة نحو توقيع اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف، مع المركزيات النقابية والباطرونا.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة، إن الاتفاق الجديد، ينتظر أن توقع عليه الأطراف الثلاث، بعد ظهر غد الخميس، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

الحوار الاجتماعي، الذي تعثر وانسحبت منه عدد من النقابات، كان قد نقله رئيس الحكومة من وزارة الشغل والإدماج المهني إلى يد وزارة الداخلية، التي أجرت عددا من اللقاظات مع الأمناء العامين للنقابات، لتقريب وجهات النظر.

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وتم الاتفاق على زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 والرتبة 5، وتقترح أيضا زيادة 400 درهم ابتداء من السلم 10 والرتبة 6.

وسيتم صرف الزيادة على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية، في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة لـSMIG وSMAG على دفعتين.