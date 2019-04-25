وجبة عدس تطيح بمقتصد مدرسة بآسفي ولجنة تفتيش تضبط “دانون” أُعد للبيع خارج المؤسسة

علمت “اليوم24” أن لجنة إقليمية تتكون من رؤساء المصالح بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي، ضبطت خلال حلولها بشكل مفاجئ في زيارة تفقدية لثانوية “المتنبي” بمنطقة “الثلاثاء بوكدرة” ضواحي المدينة الأسابيع الماضية،(ضبطت) اختلالات على مستوى “مطعم المدرسة” حيث صادفت زيارتها إعداد وجبة من “العدس” اثناء غداء التلاميذ.

وقالت مصادر “اليوم24” إن وجبة “العدس” المذكورة، غير مبرمجة بشكل نهائي ضمن جدول التغذية المدرسي مما يُشكل خرق سافر للنظام التربوي والصحي للمؤسسة، وأكد المصدر ذاته، أن اللجنة الإقليمية والتي كانت تتكون من رئيس قسم التخطيط ورئيس الشؤون القانونية والشركات ومفتش الاقتصاد بالمديرية الإقليمية لآسفي ضبطت كميات من “دانون” مخزنة بقاعة التخزين للمدرسة، وحينما استفسرت “المقتصد” والمسؤولين عن “المطعم” أكدوا أنها “منتهية الصلاحية”.

واكتشفت اللجنة المذكورة، أن كميات “دانون المخزنة” كانت عكس ما تم التصريح به، حيث تبين لاحقًا أنها بتاريخ صلاحية جديد وصالحة للاستعمال، وقالت تربوية لـ “اليوم24” أن “كميات دانون المخزنة” كانت معدة لبيعها خارج أسوار “المؤسسة”.

وأوقفت اللجنة المذكورة، مقتصد مدرسة المتني عن مزاولة مهنته داخل أسوار المؤسسة، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة، ويشغل “المقتصد” المذكور المنصب ذاته، بمؤسستين تعليميتين أخريتين بمدينة آسفي، واقتصر قرار اللجنة على توقيفه بمؤسسة “المتنبي” فقط.

وأفاد المصدر ذاته، أن موارد “مدرسة النجاح” لم تُصرف على المدرسة المذكورة وفقا للأهداف المسطرة في قانونها الأساسي. ودخل على خط هذه القضية، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – عبدة، حيث ينوي مراسلة وزير التربية الوطنية وعامل إقليم آسفي والمدير الإقليمية للمديرية التعليم، قصد الوقوف على عدة اختلالات تعيشها المؤسسة المعنية.