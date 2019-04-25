“المتعاقدون” يخرجون في أضخم مسيرة لهم وسط ترقب لاعتصامهم الليلي أمام البرلمان

عشية انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، يخوض الأساتذة “المتعاقدون” أطر الأكاديميات، أضخم مسيرة لهم في العاصمة الرباط، مساء اليوم الأربعاء، وسط ترقب للاعتصام الذي قالوا أنهم سيخوضونه هذه الليلة أمام مقر البرلمان.

مسيرة “المتعاقدين” هذه الليلة، والتي لا زالت متواصلة وسط الرباط، تضم المئات من الأساتذة القادمين من مختلف المدن المغربية، تعبيرا عن تشبثهم بمطلب الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية.

مسيرة “المتعاقدين” اليوم، هي الثالثة خلال الأسبوع الجاري، حيث خاض الأساتذة، يوم الإثنين نهارا مسيرة من أمام مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه البرلمان، وغيروا مسارهم أمس الثلاثاء في مسيرة انتهت باعتصام أمام البرلمان إلى حدود الساعة العاشرة ليلا.

وأعلن “المتعاقدون” أنهم يستعدون لخوض اعتصام ليلي اليوم الأربعاء أمام مقر البرلمان، وسط تخوف لتكرار سيناريو التدخل الأمني لفض اعتصام سابق لهم في ذات المكان، قبل أشهر، انتهى بوقوع إصابات في صفوف الأساتذة، وجر على المغرب انتقادات لاستعمال القوة في تفريق المتظاهرين.