كأس ألمانيا: بايرن ميونخ يبلغ النهائي بشق الأنفس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ بطاقة التأهل لنهائي كأس ألمانيا بعد فوزه بصعوبة على فيردر بريمن بثلاثية مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الدور نصف النهائي.

وأحرز ثلاثية بايرن ميونخ كل من اللاعبين روبرت ليفاندوفسكي (هدفان) وتوماس مولر، وفي المقابل سجل هدفي فيردر بريمن اللاعبين يويا أوساكو وميلوت ريشكا.

مجريات المباراة:

دخل بريمن المباراة بنشاط هجومي، مظهرًا رغبته الواضحة في غزو شباك ضيفه في وقت مبكر.

وشن أصحاب الأرض هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة السابعة، لتصل الكرة إلى ماكس كروزه، لكن تسديدته القوية ذهبت أعلى المرمى.

وجاء الرد سريعًا من البايرن، بعدما أرسل ديفيد ألابا عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ليقابلها توماس مولر بكعب القدم، لكن الكرة مرت بجوار القائم، لتضيع فرصة هدف محقق للفريق البافاري.

وعاد مولر من جديد لتهديد مرمى بريمن، بعدما تلقى تمريرة عرضية من كينغسلي كومان، ليوجهها بلمسة واحدة، لكن براعة الحارس جيري بافلينكا حالت دون وصولها للشباك، لتتحول إلى ركنية.

وحاول المهاجم الياباني يويا أوساكو تجربة التسديد من مسافة بعيدة، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لسفين أولريتش، حارس البايرن.

وأهدر دافي كلاسين فرصة التقدم لأصحاب الأرض، في الدقيقة 23، بعدما وصلته كرة في قلب منطقة الجزاء، لكنه أطاح بها أعلى المرمى.

وأطلق كومان تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 36، استطاع روبرت ليفاندوفسكي التقدم للبايرن بهدف أول بعدما تابع كرة ارتدت من القائم، بعد رأسية من مولر، ليضعها المهاجم البولندي بسهولة إلى داخل الشباك.

وبعد الهدف بـ5 دقائق، حول ليفاندوفسكي عرضية من مولر بضربة رأسية إلى داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل المهاجم البولندي.

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ومن مجهود فردي، شق سيرجي جنابري طريقه نحو حدود منطقة جزاء بريمن، قبل أن يراوغ ويطلق تسديدة يسارية، لكنها علت المرمى.

وحافظ الفريق البافاري على تقدمه بهدف ليفاندوفسكي حتى أطلق الحكم نهاية الشوط الأول بهذه النتيجة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول مولر صيد شباك الحارس بافلينكا من تسديدة صاروخية، لكن كرته ذهبت أعلى العارضة.

ومع حلول الدقيقة 63، تمكن مولر من ترجمة محاولاته إلى هدف ثانٍ للبايرن، بعدما وصلته تسديدة طائشة من البديل ليون غوريتسكا، ليتسلمها المهاجم الألماني ويسددها بيمناه في أقصى الزاوية اليسرى لبافلينكا.

وبعد دقيقة واحدة، أنقذ أولريتش مرمى البايرن من فرصة هدف محقق من ضربة رأسية لكلاسين.

وانتفض بريمن بعد تأخره بهدفين، محاولًا تقليص النتيجة، وهو ما أدركه في الدقيقة 74 عن طريق أوساكو، الذي وصلته كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ليوجهها بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، محرزًا الهدف الأول لأصحاب الأرض.

ولم يُمهل بريمن ضيفه فرصة للتنفس، ليعود بعد ثوانٍ معدودة بتسجيل هدف ثانٍ، بعدما انطلق ميلوت راشيكا بالكرة، مراوغًا مدافعي البايرن، ليسدد الكرة نحو مرمى أولريتش، الذي لم يستطع التصدي لها، ليعادل النتيجة لصاحب الأرض.

واشتعلت المباراة في أقل من 5 دقائق، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كومان، بعد إعاقته أثناء توغله من الجانب الأيسر، قبل أن يلجأ للاحتكام لتقنية الفيديو، التي أثبتت صحة قراره.

وانبرى ليفاندوفسكي لتنفيذ الركلة، التي أودعها مرمى الحارس بافلينكا، محرزًا الهدف الثالث للفريق البافاري، قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ10 دقائق.

ولم يتمكن البديل خاميس رودريغيز من تعزيز تقدم البايرن بهدف رابع، بعدما تلقى تمريرة حريرية داخل منطقة الجزاء من زميله كومان، ليراوغ مدافع بريمن قبل أن تذهب تسديدته إلى المدرجات.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، انطلق ليفاندوفسكي بالكرة ليتوغل إلى قلب منطقة الجزاء، مراوغًا المدافع والحارس، قبل أن يصبح المرمى خاليًا أمامه، لكنه سدد الكرة في القائم، لتضيع فرصة الهدف الرابع.

وحاول بريمن معادلة النتيجة في اللحظات الأخيرة ببعض المحاولات، لكنها باءت بالفشل، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز البايرن (3-2)، ليتأهل للمباراة النهائية لمواجهة لايبزيج، الذي تأهل على حساب هامبورغ.