ديربي مانشستر: السيتي يُسقط يونايتد بثنائية نظيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في مباراة الديربي على جاره اللدود مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين نظيفين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثنائية الفريق السماوي كل من اللاعبين برناردو سيلفا وليروي ساني.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى 89 وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 64 نقطة وهو يحتل المركز السادس.

مجريات المباراة:

شهدت الدقائق الأولى حذرا مطلوبا من الفريقين، قبل أن يكسر بوغبا الجمود في الدقيقة 12 من تسديدة على مشارف منطقة الجزاء لم يجد الحارس إيديرسون صعوبة في التعامل معها.

ورد سيتي بعد دقيقتين عندما توغل سترلينغ في الناحية قبل أن يحاول إرسال كرة إلى أغويرو لكن سمولينغ وقف أمامها لترتد بالخطأ منه نحو مرماه، فتدارك الحارس الإسباني دافيد دي خيا الموقف.

وجرب فريد حظه بتسديدة ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 17، وبعدها بلحظات أهدر لينغارد فرصة في غاية الخطورة عندما تابع بلمسة واحدة عرضية قوية لتمر الكرة بجانب القائم البعيد.

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ورد مانشستر سيتي بعد دقيقتين عندما سدد بيرناردو سيلفا بعنف لكن دي خيا أبعد الكرة، ثم منع إيدرسون راشفورد من الانفراد بالمرمى بعدما أبعد الكرة من أمامه، ومرت تسديدة قوية بعيدة المدى من الأخير فوق عارضة سيتي في الدقيقة 23.

وتبادل الفريقان الهجمات في النصف الثاني من الشوط الأول، وأبعد فرناندينيو كرة عرضية مرسلة من يونغ قبل أن تصل راشفورد في الدقيقة 28، وهدأت الأمور قليلا مع سيطرة على المجريات من قبل سيتي، حتى الدقيقة 44، عندما قام دافيد سيلفا بجهد مميز قبل أن يرسل الكرة إلى أغويرو الذي بدوره مررها إلى سترلينغ، فتخطى الأخير 3 مدافعين قبل أن يسدد كرة افتقدت للقوة وسيطر عليها دي خيا بسهولة.

وأرغمت الإصابة فرناندينيو على الخروج من الملعب في بداية الشوط الثاني، ليدخل مكانه الجناح الألماني ليروي ساني، فزادت خطورة الفريق الضيف فورا، وهو ما أثمر عن هدف السبق في الدقيقة 54، عندما اقتحم بيرناردو سيلفا من الناحية اليمنى، قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس دي خيا.

ولم يتوقف سيتي عند ذلك، فأصاب أغويرو القائم من بعد 20 ياردة في الدقيقة 56، ومرت عرضية راشفورد من أمام كومباني، لكن لينغارد فشل بمتابعتها بغرابة من مسافة قريبة للمرمى بالدقيقة 58.

وأتى الدور على ساني ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 66، إثر هجمة مرتدة انطلق من خلالها سترلينغ بالكرة قبل أن يمرر للخالي من الرقابة ساني الذي سدد نحو القائم القريب، وحاول دي خيا التصدي للكرة لكنها ارتدت من قدمه إلى الشباك.

وأجرى يونايتد تبديله الأول بإشراك المهاجم روميلو لوكاكو مكان بيريرا، وأهدر الفريق المضيف فرصة خطيرة في الدقيقة 76، عندما سدد بوغبا كرة نحو زاوية ضيقة صدها إيدرسون لترتد إلى لينغارد الذي فشل في متابعتها من مسافة قريبة، ليخرج من الملعب ويدخل مكانه أنطوني مارسيال الذي دخل الملعب إلى جانب التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق الأخيرة، دون أن يحدث أي تغيير على المجريات.