خسارة خارجية للأخاء وتعادل بين أبناء اللد وهـ. إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق أخاء الناصرة مباراته الخارجية أمام هبوعيل بيتح تيكفا بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة من البلاي أوف السفلي للدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حيث افتتح الفريق النصراوي باب التسجيل في الدقيقة 18 بواسطة لاعبه ألون بوزورغي، ثم في الدقيقة 26 أدرك الفريق المضيف هدف التعادل، ثم وبفارق دقيقة واحدة سجل اللاعب كاسيو فيرناندو الهدف الثاني للأخاء، وفي الدقيقة 34 عاد الفريق الخصم لمعادلة النتيجة مجددا.

وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 76 حسم الفريق المضيف المباراة لصالحه بعدما تمكن من زيارة شباك الفريق النصراوي للمرة الثالثة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد أخاء الناصرة عند 43 نقطة وهو يحتل المركز التاسع (الأول في البلاي أوف السفلي) بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف أخاء الناصرة في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل ريشون لتسيون يوم الاثنين المقبل.

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أبناء اللد وهبوعيل إكسال يفترقان بالتعادل

افترق فريقا أبناء اللد وهبوعيل إكسال بنقطة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا (0-0)، في المباراة التي استضافها الأخير على استاد "عيلوط".

ووصل الفريقان خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة، إلا أن أي منهما لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الآخر.

وبهذا التعادل رفع الفريق اللداوي رصيده من النقاط إلى 37 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد الفريق الكسلاوي 31 نقطة وهو يقبع بالمركز الأخير.

وسيحل أبناء اللد في مباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل مرمورق يوم الاثنين المقبل، وفي المقابل سيواجه هبوعيل إكسال نظيره هبوعيل رمات هشارون في اليوم ذاته.