انت الان تتابع تفاصيل خبر المجلس العسكري بالسودان يتفق مع قوى الثورة على "لجنة مشتركة" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 24 أبريل 2019 11:57 مساءً - عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في القصر الجمهوري، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وقال عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير إنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، مشيراً في تصريح لـ "الجزيرة" إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري لم يكن للتفاوض بل لجنة اتصال.

وأضاف إلى أنه "لم يتم الاتفاق مع المجلس العسكري بشكل كامل بشأن المجلس السيادي"، موضحاً أنه تم الاتفاق على أن قوى الحرية هي التي ستناقش ملامح الفترة المقبلة.

وكان المجلس الانتقالي ذكر في بيان سبق الاجتماع أن "أبواب التواصل مفتوحة لبحث رؤية قوى الحرية والتغيير (القوى الرئيسية في الاحتجاجات) التي قدمتها إلى المجلس"، مضيفاً: "نسعى إلى تحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة".

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة علَّقت، في 21 أبريل الجاري، الحوار مع المجلس العسكري؛ عقب رفضها مشاركة قوى سياسية كانت ضمن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، في الحوار.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت "قوى الحرية"، على لسان أحد قادتها، عمر الدقير، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، موقفها بالقول: "علّقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي؛ لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير".

Advertisements

ويُجري المجلس العسكري الانتقالي لقاءات مكثفة مع الأحزاب والجماعات الدينية والثقافية والسياسة، من أجل تشكيل حكومة مدنية تدير الفترة الانتقالية المقبلة، بعد عزل البشير من حكم السودان، في 6 أبريل الجاري، من قِبل قادة الجيش السوداني؛ استجابة لاعتصامات واحتجاجات منذ ديسمبر 2018.

وفي سياق مختلف، قرر المجلس العسكري تجميد صناديق دعم السلام والإعمار بولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

وحسب بيان للمجلس، أصدر رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق.

وقضى القرار بحل مجالس الإدارات والصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية، كما وجه بحصر ممتلكات، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

وصناديق السلام والإعمار تتبع الحكومة الاتحادية؛ لدعم التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم في ولايات البلاد.

وتشهد الولايتان قتالاً بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية/قطاع الشمال، منذ 2011.