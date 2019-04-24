المصريون يوافقون على التعديلات الدستورية بأغلبية 88.83%

القاهرة ـ رويترز : قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر مساء أمس الاول الثلاثاء إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية بنسبة 88.83%. وقال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم إن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 44.33% وإن 11.17 في المئة رفضوا التعديلات. وتمدد التعديلات، التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، فترة حكم الرئيس من أربع سنوات إلى ست سنوات كما تسمح له بالترشح مجددا لفترة ثالثة من ست سنوات في عام 2024. كما ستعطي التعديلات للرئيس الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة مرشحين، وستمنح الجيش دور صون “الدستور والديمقراطية”.

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