اليمن : وفاة مئات الأطفال بتعز وحجة جراء نقص الرعاية الصحية

تصاعد أزمة الوقود بصنعاء

صنعاء ـ وكالات: أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية الطبية أمس رصدها وفاة أكثر من 1500 طفل و 36 من الأمهات بمحافظتي تعز وحجة في اليمن بين عامي 2016 و 2018.

وقالت المنظمة، في تقرير تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه امس إنه “لا تستطيع العديد من الأمهات الحوامل اللواتي يعانين من مضاعفات أثناء الولادة وأولياء أمور الأطفال المرضى التمكن من الحصول على الرعاية الطبية في اليمن بشكل آمن وفي الوقت المناسب”، مشيرة إلى أنه غالبًا ما تكون العواقب مميتة”. وتابع التقرير “تسببت الأطراف المتحاربة في اليمن وكذلك مؤيدوها الدوليون،بعد أربع سنوات من النزاع، بالانهيار الفعلي لنظام الصحة العامة في اليمن، والذي لا يمكن أن يلبي احتياجات الشعب البالغ عدده 28 مليون شخص”. وكشف التقرير عن وفاة 36 من الأمهات و 1529 طفلاً في مستشفى الحوبان بمحافظة تعز التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، ومستشفى عبس الذي تدعمه المنظمة في محافظة حجة وذلك بين عامي 2016 و 2018. وأكد أن أعداد الوفيات الكبيرة جدًا ترتبط بعدد من العوامل، معظمها نتيجة مباشرة للحرب. وفي صنعاء، تزداد أزمة المشتقات النفطية حدة مع مرور الأيام، وتتواصل الاحتجاجات والاعتصامات أمام مقر الأمم المتحدة، في المدينة، للإفراج عن السفن المحتجزة. جاء في بيان صحفي للمعتصمين: “اتحادات ونقابات ومنظمات المجتمع المدني وسائقي المركبات وموظفي شركة النفط والصحة العامة والسكان وهيئة المستشفيات الحكومية والخاصة واتحاد المستشفيات وحشد كبير من الأطباء والطبيبات والعاملين في المرافق الصحية والخدمية والقطاعات الأخرى وجمع غفير من اليمنيين، واصلوا وقفاتهم واحتجاجاتهم اعتصامهم المفتوح منذ أكثر من أسبوعين أمام مبنى الأمم المتحدة في العاصمة اليمنية صنعاء”.