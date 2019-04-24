لاجئون سوريون يعودون لمناطقهم المحررة من الإرهاب

قتيل وجرحى بتفجير إرهابي في دمشق

دمشق ـ الخليج 365 :

أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية أمس ، بعودة دفعة جديدة من العائلات المهجرة من مخيمات اللجوء في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي إلى قراهم المحررة من الإرهاب. وعادت في العاشر من الشهر الجاري دفعة من المهجرين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب جابر الحدودي إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم المحررة من الإرهاب حيث أمنت الجهات المعنية في درعا الخدمات الرئيسية لضمان عودتهم إلى بلداتهم وقراهم من حافلات وشاحنات لنقلهم مع أمتعتهم.

على صعيد آخر، قتل سوري وأصيب 5 آخرون، إثر انفجار وقع في منطقة نهر عيشة في دمشق. وافادت وكالة “سانا”: بمقتل مدني وإصابة 5 آخرين نتيجة انفجار في منطقة نهر عيشة في مدينة دمشق، والتحقيقات جارية لمعرفة أسباب الانفجار”.

وذكرت الوكالة أن ” التحقيقات أظهرت أن التفجير ناتج عن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في سيارة بيجو، وأسفر عن مقتل سائق السيارة وإصابة خمسة آخرين كانوا قرب المكان تم إسعافهم إلى مشفى دمشق لتلقى العلاج”.

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