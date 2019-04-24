"العسكري الانتقالي السوداني": ننظر في استقالة 3 من أعضائنا

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الأربعاء، أنه ينظر في استقالة 3 من أعضائه تقدموا باستقالتهم.

وتقدم كل من الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وبحسب الناطق الرسمي للمجلس الفريق الركن شمس الدين كباشي فإن الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس للبت فيها.

كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن الاتفاق مع قوى إعلان "الحرية والتغيير" على تشكيل لجنة مشتركة للنقاش حول النقاط الخلافية.

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وقال كباشي، خلال مؤتمر صحفي، عقب الاجتماع مع قوى الحرية والتغيير: "إن اجتماعنا اليوم دار حول الوثيقة التي قدمها إعلان قوى الحرية والتغيير، واتفقنا على مبادئ أساسية أولها أننا شركاء".

ومن جانبها، أكدت قوى "إعلان الحرية والتغيير": تلقينا الدعوة من المجلس العسكري الانتقالي واستجبنا لها"، مؤكدين أن ربغتهم هي الانتقال السلمى لسلطة مدنية انتقالية تعبر عن قوى الثورة.

وأضافت: "اتفقنا على تكوين لجنة مشتركة للتباحث حول ترتيبات الانتقال وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة، وأكدنا ريادة قوى الحرية والتغيير للحراك الثوري وتثمين دور القوات المسلحة في حماية الشعب".

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، قادة قوى "الحرية والتغيير" إلى اجتماع، مساء الأربعاء، مشيراً إلى أن أبواب التواصل والحوار والتفاوض مفتوحة حول رؤية قوى الحرية والتغيير التي قدمتها لنا.