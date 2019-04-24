مفوضية اللاجئين: إجلاء 825 شخصا إلى مناطق آمنة في طرابلس

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن عدد الذين تم إجلاؤهم إلى مناطق آمنة في طرابلس وصل إلى 825 شخصا.

وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين، كما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.

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وكانت العاصمة الليبية عانت على مدار الأشهر الماضية من انعدام الأمن نتيجة الاشتباكات بين المليشيات المسلحة، ما دفع الجيش الوطني الليبي إلي شن عملية عسكرية لتطهير طرابلس من المليشيات المسلحة.

عملية الجيش الليبي التي تحمل اسم “طوفان الكرامة” أطلقت في أول أبريل/نيسان الجاري، بعد دعوات مستمرة لتطهير العاصمة من المليشيات المسلحة.

ل بعض مؤسسات الدولة من طرابلس إلى مصراتة، لتأخذ دور العاصمة، متوعدا باجتثاث بؤرة الإرهاب وبأنه “لن يتوفر للمجموعات الإرهابية أي ملاذ آمن في ليبيا”.

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تحدث هاتفيا إلى حفتر، معترفا بدروه “الكبير في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية”.