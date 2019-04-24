قال العقيد صلاح هويدي مدير إدارة البحث الجنائي الليبي، الأربعاء، إن القوات المسلحة الليبية وقوة الداخلية
المساندة عازمتان على القضاء على المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.
وأكد هويدي -في تصريحات خاصة لـموقع "العين الإخبارية"- أن "القوات المسلحة وقوة الداخلية المساندة ستحسمان الأمر باجتثاث حكومة المليشيات الإرهابية والإجرامية من العاصمة، لإعادة الاستقرار إلى البلاد".
وتأتي تصريحات هويدي بعد ساعات قليلة من قرار مثير للجدل من قبل وزير الداخلية التابعة لحكومة الوفاق فتحي باشاغا بنقله إلى "الاحتياط"، وذلك رغم تبعية إدارة البحث الجنائي (مركزها بنغازي) للحكومة المؤقتة وليس لحكومة الوفاق.
ووصف هويدي قرار إحالته إلى الاحتياط بـ"المثير للسخرية والضحك"، قائلا: "نتبع الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة عن البرلمان، ولدينا وزير داخلية، ولا تعني لنا هذه القرارات إلا السخرية والتعبير عن شعور الانهزام".
وجاء قرار باشاغا بعد يومين من مغادرة قوة للبحث الجنائي في بنغازي برئاسة العقيد هويدي من بنغازي للتمركز في المنطقة الممتدة من مدينة أجدابيا شرقًا حتى سرت غربًا.
كانت هذه تفاصيل خبر هويدي: سنقضي على المليشيا المسيطرة في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.