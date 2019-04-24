قراصنة "الخفاقون" الإيرانيون: نسعى لإيصال احتجاجاتنا للعالم

كشفت مجموعة قراصنة تعرف باسم "الخفاقون" عن أهدافها لأول مرة وراء اخترقها أنظمة مطاري مشهد وتبريز في

مايو/أيار، ويونيو/تموز الماضيين.

وتواصلت إذاعة زمانه (ناطقة بالفارسية وتتخذ من هولندا مقرا لها) للمرة الأولى مع عدد من أفراد هذه المجموعة التي أعلنت شنها قرصنة جديدة مؤخرا على حواسيب مطار مشهد (شمال إيران) اعتراضا على ما وصفته بـ"التجاهل" الحكومي حيال إغاثة منكوبي كارثة الفيضانات.

ولفت عناصر "الخفاقون" إلى أن النضال الإلكتروني بالنسبة لقراصنة الإنترنت يعد أمرا معروفا على مستوى العالم على غرار جماعات "نضال القراصنة" الداعمة لمطالب الأفراد العاديين.

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وتحاول جماعات نضال القراصنة والتي من بينها "الخفاقون" إحداث تأثير على مستوى القضايا السياسية التي تعارضها أنظمة حاكمة مثل نظام ولاية الفقيه الثيوقراطي الحاكم منذ 4 عقود.

وأوضحت المجموعة التي أزعجت السلطات الإيرانية بهجماتها السيبرانية ضد مؤسسات حكومية في أعقاب سلسلة الاحتجاجات التي اندلعت مطلع العام الماضي، أن دوافعها لهذه الخطوة هي تحسين ظروف معيشة ملايين الإيرانيين وإيصال رسالتهم لمسامع العالم قبل النظام الحاكم.

وطالب عناصر مجموعة "الخفاقون" (قوامها نشطاء إيرانيون في المهجر) بضرورة القضاء على الفساد المستشري داخل البلاد، فضلا عن حظر دعم وتمويل مليشيات عسكرية خارج الحدود من الخزانة العامة عبر نهب ثروات الشعب الإيراني.

وأكد نشطاء الإنترنت الإيرانيون أن أنشطتهم السياسية تقتصر في الوقت الحالي على الجانب الإلكتروني فقط، بسبب محاذير عديدة تتعلق بالقمع الأمني والرقابة والاعتقالات التعسفية إضافة إلى الإعدامات الجماعية.