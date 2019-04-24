ترامب يحذر الكونجرس: سألجأ إلى المحكمة العليا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، أنه سيقاوم أي مسعى يقوم به الديمقراطيون في الكونجرس لمساءلته

بعد التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر بشأن روسيا.

وأضاف ترامب، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة العام المقبل على تويتر: "إذا حاول الديمقراطيون في أي وقت مساءلتي فسأتوجه أولا إلى المحكمة العليا الأمريكية"، ولم يوضح الإجراء القانوني الذي سيتخذه.

ولا يزال الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، منقسمين بشأن المضي قدما في عملية المساءلة، وبموجب الدستور الأمريكي فإن مجلسي النواب والشيوخ، وليس القضاء، هما صاحبا السلطة الوحيدة في مساءلة وعزل الرئيس من السلطة، وذلك في إطار فصل السلطات بين أفرع الحكومة الاتحادية الثلاثة.

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وتزايد المخاطر السياسية لإجراءات عزل ترامب بتهمة عرقلة عمل القضاء جعل الديمقراطيين الأمريكيين منقسمين، بعد أن أثبت تقرير المدعي الخاص روبرت مولر هذه الجنحة.

وأظهرت نتائج التحقيق الذي استمر 22 شهرا أن ترامب وفريقه لم يتواطأوا مع الروس، إلا أنه أدرج عدة حالات يمكن أن يكون فيها ترامب قد عرقل القضاء، بينها إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، ومطالبته بعزل مولر.

ويشكل تقرير مولر وثيقة استثنائية وضعت بعد أكثر من 2800 طلب قضائي لوثائق، وأكثر من 500 مذكرة تفتيش ونحو 500 شاهد أدلوا بإفاداتهم، بينهم عدد كبير من المحيطين بترامب.