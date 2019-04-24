أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إجلاء 325 مهاجرا من مركز احتجاز في جنوب العاصمة الليبية

طرابلس بعد تدهور الوضع الأمني.

واشتدت المعارك قرب العاصمة بين قوات الجيش الوطني الليبي وبين عناصر حكومة الوفاق.

واليوم، شارك خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الأربعاء، في

مؤتمر موسكو للأمن الدولي الذي ينظمه الجيش الروسي.

و خلال مشاركته في المؤتمر الذي يعقد في العاصمة الروسية، طالب التميمي بضرورة رفع حظر السلاح

المفروض على الجيش الليبي الذي يخوض معارك عنيفة ضد المليشيات الإرهابية.

Advertisements

ويخوض الجيش الوطني الليبي معركة شرسة تحمل اسم "طوفان الكرامة" منذ مطلع أبريل/نيسان الجاري ضد

المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية، أحرز الجيش الليبي تقدما سريعا في المواجهات مع هذه المليشيات المسلحة غربي

البلاد، وتمت السيطرة على 8 محاور في العاصمة بينها "صلاح الدين" و"طريق المطار" و"الكريمية".

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي

(شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.