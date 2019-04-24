خالد بن سلمان: ملتزمون بمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن السعودية ملتزمة بمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وتساهم بفاعلية في نشر ثقافة السلام والاستقرار عالميا، مشيرا إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى للسلام والاستقرار والرخاء.

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وقال خلال مؤتمر الأمن الدولي الثامن في موسكو أمس إن المملكة تسعى إلى توسيع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة بما يحقق ازدهار ورخاء شعوبها، مشيرا إلى أن الأمن الدولي بمفهومه الشامل عمل متواصل لبناء السلام وحفظه وصونه.

وأضاف أن «الميليشيات الحوثية تجاهلت القرار الأممي 2216 والمبادرة الخليجية، وغايتنا أن يحقق الإنسان اليمني رغبته في العيش آمنا مطمئنا في ظل حكومته الشرعية».

ماذا قال عن النظام الإيراني