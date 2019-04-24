شكرا لقرائتكم بسبب العنف.. نقل 325 لاجئا من مركز احتجاز في طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها أجلت 325 لاجئا الأربعاء، من مركز احتجاز ليبي في منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة الليبية.
وذكرت المفوضية في بيان أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.
وقالت إن عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين.
ودعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3000 لا يزالون محتجزين.
وكان المتحدث باسم قوات الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري قد أعلن الثلاثاء، عن أوامر صادرة من المدعي العام بالقبض على عسكريين متعاونين مع الجماعات الإرهابية في العاصمة طرابلس وبعض المناطق بالمنطقة الغربية.
وأصدر المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي اللواء فرج الصوصاع، أوامر بالقبض على 23 ضابطاً وضابط صف لاشتراكهم مع ميليشيات طرابلس في القتال ضد الجيش.
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