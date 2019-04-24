أسماء المعارضين الـ 37 الذين أعدمتهم السلطات السعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الرياض

في ظل مساعيها نحو تكييم الافواه وقمع المواطنين، أقدمت سلطات آل سعود على الاستفراد بعدد من معتقلي الرأي لديها، حيث اعدمت 37 مواطنًا سعوديًا غالبيتهم من منطقة القطيف والاحساء.

وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا، امس الثلاثاء، عن اعدامها 37 معتقلا بينهم معارضون، بتهم واهية منها تشكيل ما وصفته “خلايا ارهابية”، واثارة الفوضى والتواصل مع جهات خارجية معادية ومهاجمة مقار امنية، تسعى الابواق الاعلامية التابعة للنظام جاهدة وبشتى الطرق الى تبرير هذه الجريمة البشعة في محاولة بائسة منها للتعتيم على النزعة الوحشية التي تكوّن عليها النظام الوهابي

وهذه اسماء الشهداء الذين تم اعدامهم :

1. أحمد حسن علي آل ربيع.

2. أحمد حسين علي العرادي.

3. أحمد فيصل حسن آل درويش.

4. جابر زهير جابر المرهون.

5. حسين حسن علي آل ربيع.

6. حسين علي جاسم الحميدي.

7. حسين قاسم علي العبود.

8. حسين محمد علي آل مسلم.

9. حيدر محمد إبراهيم آل ليف.

10. خالد حمود جوير الفراج.

11. خالد عبد الكريم صالح التويجري.

12. سالم عبد الله عوض العمري الحربي.

13. سعيد محمد سعيد السكافي.

14. سلمان أمين سلمان آل قريش.

15. طالب مسلم سليمان الحربي.

16. طاهر مسلم سليمان الحربي.

17. عباس حجي أحمد الحسن.

18. عبد العزيز حسن علي آل سهوي.

19. عبد الكريم محمد الحواج

20. عبدالله سلمان صالح آل اسريح.

21. عبدالله عادل حسن العوجان.

22. عبد الله هاني عبد الله آل طريف.

23. عزيز مهدي عبد الله آل رافع العمري.

24. علي حسين علي العاشور.

25. علي حسين علي المهناء.

26. فاضل حسن عبدالكريم لباد.

27. مجتبى نادر عبد الله السويكت.

28. محمد حسين علي العاشور.

29. محمد سعيد عبدرب الرسول آل خاتم.

30. محمد عايض محمد النملان القحطاني.

31. الشيخ محمد عبد الغني محمد عطية.

32. محمد منصور أحمد آل ناصر.

33. مصطفى أحمد عبداللطيف درويش.

34. منتظر علي صالح السبيتي.

35. منير عبدالله أحمد آل آدم.

36. هادي يوسف رضى آل هزيم.

37. يوسف عبد الله عوض العمري.‎