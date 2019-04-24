شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مشروعات البرلمان": بدء مناقشات مشروع قانون المشروعات الصغيرة أول مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن اللجنة ستبدأ مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة، فى اجتماعات لها عند عودة الجلسات العامة للبرلمان، أى أول مايو، بحضور أعضاء اللجنة.

وأضاف "مرعى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن اللجنة ستناقش عدد من أعمال هيئة التنمية الصناعية، بحضور ممثلين عن الهيئة، منها ما تم تنفيذه فى 13 منطقة صناعية، ومواعيد تنفيذ خطط الهيئة، التى كانت قد عرضتها أمام اللجنة، فى اجتماعات سابقة.

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وأشار رئيس لجنة المشروعات، إلى أن اللجنة ستناقش أيضاً عدد من الاتفاقيات، التى من شأنها دعم مشروعات الشباب.