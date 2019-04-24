شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربى عن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى: السيسى تحرك بفاعلية لدعم القارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى، إنه لم تكن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى مجرد عنوان أو منصب شرفى، فلم يتوان الرئيس السيسي، عن التحرك بفاعلية فى شتى الاتجاهات والمجالات وتقديم أوجه الدعم لدول القارة والزيارات المتتالية لدول القارة السمراء، ثم جاءت بالأمس قمتان لبحث أزمتى السودان وليبيا دولتا الجوار لمصر العربيتين الافريقتين .

وأضاف الجمال فى بيان له منذ قليل، أنه فيما يخص الشأن السودانى عقدت قمة تشاورية للشركاء الاقلميين للسودان بحضور العديد من الرؤساء الأفارقة برئاسة الرئيس السيسي الذى بذل جهدا خارقا للخروج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني وتأكيدا على مساندة واحترام خياراته، وذلك بمد المهلة الممنوحة للمجلس العسكرى الانتقالى لنقل السلطة خلال ثلاثة أشهر بدلا من خمسة عشر يوما لحكومة مدنية مع مطالبة المجتمع الدولي والاشقاء بتقديم كل أوجه المساعدة الإقتصادية للشعب السوداني مع التأكيد علي الإلتزام بوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه مع مواصلة قيام مفوضية الإتحاد الأفريقى بالحوار مع جميع الأطراف السودانية وكل ذلك في رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأسره بأن الشأن السودانى هو شأن أفريقى بالأساس وأن الحلول يجب أن تكون أفريقية وبما يتوافق مع أرادة الشعب السوداني بذاته .

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وتابع نائب رئيس البرلمان العربى ، أنه بخصوص الشأن الليبى فقد عقدت قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقى بحضور الرؤساء والمسئولون الافارقة المعنيون بالشأن الليبى برئاسة الرئيس السيسي وقد اهتمت هذه القمة بتشخيص أسباب الأزمة المستمرة فى ليبيا من فوضى مستمرة وغير مسبوقة للملشيات والتنظيمات المتطرفة الإرهابية والتهريب والاتجار فى البشر والاستقواء بأطراف خارجية دعمت الفوضى والإرهاب وتورطت في تهريب الإرهاب والسلاح لداخل ليبيا وتهريب النفط والأموال لخارجها، وانتهت إلى إستئناف الحل السياسى أقرب وقت وتمكين المؤسسات الليبية وحرصها على أداء واجباتها لتحقيق مصالح الشعب الليبى وليتسنى للجيش الوطنى توفير الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب وصولا لتوفير المناخ الملائم .

واستطرد الجمال أنه كما تضمن دعوة المبعوث الأممى للتعامل مع كافة الأطراف الليبية على مسافة واحدة تنسيقا مع الإتحاد الأفريقى ولجان المعنية بالشأن الليبى ودعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف عمليات تهريب السلاح والمقاتلين الأجانب والتنظيمات المسلحة إلى ليبيا .

واختتم نائب رئيس البرلمان العربى بيان بالتأكيد على إن دور مصر وقيادتها السياسية الحكيمة لازال هو الرائد والداعم لاشقائها العرب والأفارقة لاسيما فى أوقات الأزمة .