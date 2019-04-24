"الأوقاف" : لا صحة لمنع مكبرات الصوت بالمساجد فى شهر رمضان

اليوم السابع
قال جابر طايع، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لمنع مكبرات الصوت فى رمضان، مشيرًا إلى أنه " نرشد عملها فقط لمنع تداخل الأصوات بين المساجد".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» على قناة «TeN» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد: "لا أحد يملك أدنى عقل منع مكبرات الصوت في رمضان، هناك يحاول التشويش على مصر، ويروجون في قناة الإرهابيين أن مصر تحارب الإسلام، ونحن نعمل فقط على ترشيد الميكروفونات".
وتابع أن "الوزارة لا تمنع مكبرات الصوت فقط، ولكن نرشدها منعًا للتداخل، فشهر رمضان شهر القرآن،...
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