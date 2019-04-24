أكدت ​الأمم المتحدة​ أن "​القوات​ الدولية والموالية للحكومة الأفغانية مسؤولة عن مقتل 305 مدنيين، منذ بداية العام الجاري، مقابل 227 مدنيا قتلوا في الفترة نفسها بأيدي مسلحي حركة "طالبان" ومجموعات عنيفة أخرى"، مشيرةً إلى أن "معظم هؤلاء القتلى سقطوا في ضربات جوية أو مهمات استطلاع برية قامت بها القوات الأفغانية التي "يبدو أن بعضها يتحرك بلا عقاب".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: عدد القتلى المدنيين بيد القوات الأميركية والأفغانية تجاوز عدد ضحايا "طالبان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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