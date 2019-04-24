ظريف: سنواصل بيع نفطنا وإذا منعتنا واشنطن فعليها تحمل العواقب

أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ أن "ايراني ستواصل بيع نفطها، كما ستواصل البحث عن مشترين، وسنستمر في استخدام ​مضيق هرمز​، كممر عبور آمن لبيع ​النفط​"، محذراً ​الولايات المتحدة الأميركية​ من "مغبة منع إيران من استخدام مضيق هرمز، كممر عبور آمن لبيع النفط".

ولفت إلى أنه "إذا اتخذت ​واشنطن​ مثل هذا الإجراء المجنون المتمثل في محاولة منعنا من القيام بذلك، فعليها تحمل العواقب".