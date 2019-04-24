أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن "ايراني ستواصل بيع نفطها، كما ستواصل البحث عن مشترين، وسنستمر في استخدام مضيق هرمز، كممر عبور آمن لبيع النفط"، محذراً الولايات المتحدة الأميركية من "مغبة منع إيران من استخدام مضيق هرمز، كممر عبور آمن لبيع النفط".
ولفت إلى أنه "إذا اتخذت واشنطن مثل هذا الإجراء المجنون المتمثل في محاولة منعنا من القيام بذلك، فعليها تحمل العواقب".
كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: سنواصل بيع نفطنا وإذا منعتنا واشنطن فعليها تحمل العواقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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