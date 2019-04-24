حماس: استمرار العقوبات الاميركية لا يخدم سوى أجندات ومصالح العدو وحلفائه

اعتبرت حركة "حماس" أن "عزم ​الإدارة الأميركية​ فرض ​عقوبات​ جديدة ضد ​إيران​ وشعبها يهدّد استقرار وأمن المنطقة و​العالم​"، مشيرةً إلى ان "​سياسة​ فرض العقوبات ستفشل واستمرارها لا يخدم سوى أجندات ومصالح العدو الصهيوني وحلفائه".

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