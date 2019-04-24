شويغو: التعاون الروسي الإيراني مهم لتحقيق التهدئة في سوريا

أكد وزير الدفاع الروسي، ​سيرغي شويغو​ أن "التعاون الروسي الإيراني في المجال العسكري بلغ مستوى عاليا"، مشيرا إلى "أهمية هذا التعاون في تهدئة الوضع ب​سوريا​"، لافتاً إلى أن "التعاون بين ​موسكو​ و​طهران​ على صعيد ​مكافحة الإرهاب​ الدولي يمضي قدما".

ولفت إلى أن "العمل الجاري ضمن صيغة ​أستانا​ يلعب دورا هاما في إقامة نظام وقف الأعمال القتالية وإعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته".