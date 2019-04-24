شويغو: التعاون الروسي الإيراني مهم لتحقيق التهدئة في سوريا

أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو أن "التعاون الروسي الإيراني في المجال العسكري بلغ مستوى عاليا"، مشيرا إلى "أهمية هذا التعاون في تهدئة الوضع بسوريا"، لافتاً إلى أن "التعاون بين موسكو وطهران على صعيد مكافحة الإرهاب الدولي يمضي قدما".
ولفت إلى أن "العمل الجاري ضمن صيغة أستانا يلعب دورا هاما في إقامة نظام وقف الأعمال القتالية وإعادة الوضع في سوريا إلى طبيعته".
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