أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان "موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة 3 من أعضائه، يعتبرهم الحراك الشعبي "من رموز النظام السابق"، وهو ما لم يعقب عليه المجلس على الفور"، كاشفةً عن "الموافقة على دعوة المجلس الانتقالي إلى إجراء اجتماع مساء الأربعاء، بعد موافقة الأخير على إسقاط عضوية الأعضاء الثلاثة".
وأوضحت أن "استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق"، مشيرةً إلى أن "10 من أعضاء "الحرية والتغيير" سيحضرون اللقاء، المقرر عقده في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى "الحرية والتغيير" بالسودان: المجلس الانتقالي وافق على إقالة 3 من أعضائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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