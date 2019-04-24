صالح بحث مع نائب رئيس الحكومة الروسية سبل تطوير العلاقات بين البلدين

استقبل الرئيس العراقي، برهم صالح نائب رئيس الوزراء، رئيس الجانب الروسي في اللجنة العراقية الروسية للتعاون التجاري والعلمي والتقني يوري بوريسوف وتم البحث العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، فضلا عن استعراض التعاون التجاري والاقتصادي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
كما وتمت مناقشة أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة وضرورة السعي المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التي تتوصل إليها، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
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