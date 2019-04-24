رئيس مركز المصالحة الروسي: اعداد مسرحية موت سبعة أشخاص في حماة بأسلحة كيميائية

أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة في ​سوريا​، فيكتور كوبشيشين أن "وسائل إعلام أجنبية صورت مسرحية "موت" سبعة أشخاص في حماة بسبب استخدام ​القوات​ السورية الأسلحة الكيميائية".

وأشار كوبشيشين إلى أن "مقاتلي ​الجماعات المسلحة​ لا يتخلون عن محاولات زعزعة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وفي مؤتمر صحفي له، أوضح كوبشيشين أنه "وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة بين الجهات المتحاربة، فقد قامت مجموعة من المراسلين الأجانب بتصوير مسرحية لهجوم كيميائي من قبل القوات الحكومية السورية، أدى إلى مقتل عائلة سورية في قرية مورك في ​ريف حماة​".

وأشار إلى أن "المركز الروسي للمصالحة يحث قادة الجماعات المسلحة على التخلي عن الاستفزازات والمضي في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".