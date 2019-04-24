المجلس الانتقالي السوداني: نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب

أكد المتحدث باسم ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السودان​ي الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم "أننا نسعى لتأسيس نظام ديمقراطي خال من العيوب"، مشيراً إلى "اننا بحثنا الوثيقة التي قدمتها قوى الحرية والتغيير للمجلس الانتقالي". وفي مؤتمر صحفي له، لفت المتحدث إلى أن "المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يكملان بعضهما بعضا"، مؤكداً "اننا نعمل سويا على الخروج من الأزمة وبناء السودان"، مشيراً إلى أن "الحوار مع قوى الحرية والتغيير قاد إلى نقاط مشتركة كثيرة ونقاط خلاف قليلة"، مضيفاً: "تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لبحث القضايا الخلافية".

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