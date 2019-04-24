لفتت رئيسة ​الكتلة الشعبية​ ​ميريام سكاف​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ104 للابادة الارمنية في 24 نيسان إلى أن "الشعب الارمني هو من يعطينا دروسا في القوة التي لا تهزمها حروب والشعب الذي فقد أرضه ولكن بقي متعلقا بالهوية وهم من صنعوا تاريخا وقضية لا تمحيهما إبادة".

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كانت هذه تفاصيل خبر سكاف بذكرى الابادة الارمنية: الارمن صنعوا تاريخا وقضية لا تمحيهما إبادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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