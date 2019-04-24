تلفزيون nbn: الموازنة حضرت في لقاء الأربعاء النيابي ولاسيما ما يتصل بالاجراءات التقشفية

ذكر تلفزيون nbn في مقدمة نشرة السابعة مساء، ان مشروع ​الموازنة​ العامة وُضع على السكة ولكنه لم يصل إلى محطته الأخيرة بفعل عدم إدراجه على جدول أعمال جلسة خميس الأسرار في ​بعبدا​، فيما مُنحت التأشيرات لبنود أخرى، كإعطاء غلاء معيشة لموظفي مصلحة السكك الحديد مثلاً، فهل يتم قطع تذكرة عودة على شكل ملحق للموازنة غداً؟.

الموازنة حضرت بكل أبعادها في لقاء الأربعاء النيابي في ​عين التينة​ ولاسيما ما يتصل بالاجراءات التقشفية.

وفي هذا الإطار، شدد الرئيس ​نبيه بري​ ان هذه الإجراءات لن تستهدف الفئات الفقيرة أو المتوسطة وذوي الدخل المحدود مشيراً إلى أن كل ما يُقال ويُنشر في هذا الاطار هو تأويلات.

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رئيس المجلس كان واضحاً بالتأكيد على أن المجلس النيابي وخلال جلسة مناقشة الموازنة سيتصدى لمثل هذه الطروحات والتي هي غير مطروحة اصلاً كما قال وهو دعا الجميع الى إنقاذ الوضع الإقتصادي الصعب، مؤكداً على تخفيض العجز لتجاوزه. وتأكيداً على المؤكد ايضاً، جدد وزير المال ​علي حسن خليل​ القول ان مشروع الموازنة لا يتضمن مساً بالرواتب ولا ضرائب جديدة.

موقف حركة أمل المنحاز إلى الناس وهمومهم ليس بالكلام فقط، بل بالأفعال أيضاً/ فهو يترجم بدءاً من مشروع الموازنة الذي أنجزه وزير المال إلى سلسلة الإجراءات اللوجستية والإدارية والقانونية التي أعلن عنها ​وزير الثقافة​ وأول غيثها المبادرة إلى إقفال منافذ الهدر في موازنة الوزارة من خلال اتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بحفظ المال العام بعدما تبين ان إيجار مبنى وزارة الثقافة لا يمكن أن يقبله عاقل ولا يجيزه منطق ولا قانون وهو يزيد عن سبعمئة مليون ليرة سنوياً.

ولأن القاعدة الأساس لبناء حياة وطنية سليمة، أنجزت ​كتلة التنمية والتحرير​ اقتراح قانون جديد للانتخاب ووافقت عليه بالإجماع بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه قبل البدء بجولة مشاورات واسعة مع ​الكتل النيابية​ لتقديمه بعد ذلك إلى المجلس النيابي. في جولة جوية... برية عاين وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ الوضع جنوباً وطمأن إلى ألا حرب في الأفق مع العدو الإسرائيلي.