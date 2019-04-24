وكيلة الخزانة الاميركية لشؤون الإرهاب للنشرة: فرضنا عقوبات على وائل بزي وحسان طباجة

أعلنت وكيلة وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والإستخبارات المالية الاميركية ​سيغال ماندلكر​ "أننا قمنا اليوم بفرض عقوبات على أفراد وكيانات ضمن برنامج يستهدف ​حزب الله​"، مشددة على "أننا سنقوم بفرض عقوبات وسنوقف أعمال أي فرد أو شركة نكتشف أنهم على علاقة بحزب الله أن يقوم بتقديم أي نوع من أنواع الدعم له".

وكشفت ماندلكر في حديث لـ"النشرة" "أننا فرضنا عقوبات على وائل بزي وهو نجل محمد بزي، الذي تابع القيام بأعمال والده عبر افتتاح ​شركة نفطية​ في غامبيا حتى تصل الأموال الى والده. أما الشخص الثاني الذي فرضنا عليه عقوبات فهو حسان طباجة شقيق أدهم طباجة الذي يقوم بدعم "حزب الله" عبر شركة الهندسة والمقاولات التي يملكها".

ودعت ​القطاع المصرفي​ اللبناني الى تشديد الإجراءات لحماية هذا القطاع من "عمليات غسل الأموال التي يقوم بها الحزب"، مشيرة الى "أننا نتوقع من ​المصارف اللبنانية​ وضع معايير جديدة وتشديد الإجراءات".

وعما إذا كان هناك من عقوبات جديدة ستفرض على حلفاء "حزب الله"، أكدت ماندلكر أنه "في الوقت الراهن ليس هناك أي عقوبات جديدة. وأعلنا عن "Rewards For Justice"، وهي عبارة عن مكافآت مالية ولأول مرة تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تفيد في تحقيق تجفيف تمويل الحزب".

وحول تأثير العقوبات التي فرضت على ​الإقتصاد اللبناني​، لفتت الى أن "حماية الإقتصاد اللبناني تكون عبر قيام القطاع المصرفي اللبناني بحماية نفسه، من خلال الإجراءات والقوانين التي عليه وضعها لوقف غسيل الأموال".